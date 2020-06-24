كورونا يخطف أسطورة أخرى.. بطل العراق وآسيا

2020/06/24 | 20:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي في السويد، اليوم الاربعاء، وفاة بطل العراق وآسيا لحمل الأثقال الرباع محمد ياسين، إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر مقربة من الرباع العراقي الكوردي محمد ياسين، بدخوله المستشفى منذ اكثر من شهر في السويد، بعد اصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ياسين توفي، اليوم، بعد مضاعفات ألمت به.

وشارك الراحل ياسين، كلاعب في أولومبياد لوس انجلس في العام 1984 وحصل في وزن 75 كلغ على المرتبة السادسة.

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