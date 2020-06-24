2020/06/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبات إداريّة لدوائر في البصرة متأخرة بإرسال كشوفات موظفي الـ 30 ألف درجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات إداريّة لدوائر في البصرة متأخرة بإرسال كشوفات موظفي الـ 30 ألف درجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات إداريّة لدوائر في البصرة متأخرة بإرسال كشوفات موظفي الـ 30 ألف درجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).