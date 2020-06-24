2020/06/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلفي : طيران الجيش له دور محوري في تطهير الأراضي من عصابات داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلفي : طيران الجيش له دور محوري في تطهير الأراضي من عصابات داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلفي : طيران الجيش له دور محوري في تطهير الأراضي من عصابات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).