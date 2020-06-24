2020/06/24 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة ناشدت الحكومة المحلية في قضاء الهندية بكربلاء المواطنين بالمحافظات الجنوبية عدم الوفود نحو كربلاء والالتزام بقرار حظر التجوال.وقال قائممقام القضاء منتظر الشافعي لـ /المعلومة/، اننا نعاني من عدم تفهم المواطنين من محافظات ذي قار وميسان والديوانية وبابل والبصرة الذي يفدون الى كربلاء رغم قرار حظر التجوال المطبق في المحافظة، عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي في كربلاء يطالب بفرض السيطرة على الطرق النيسمية كونها منفذا لكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي في كربلاء يطالب بفرض السيطرة على الطرق النيسمية كونها منفذا لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).