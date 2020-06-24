من مخرجات كورونا.. التعليم عن بعد

2020/06/24 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / دكتورة مها القصراوي… يعد التعليم في الدولة قرارا سياسيا وسياديا لا يمكن التلاعب فيه أو المساس بمخرجاته، ولعل التعليم عن بعد هو من أخطر مخرجات كورونا التي تمس بنية المجتمع وكيانه.بدأت المؤسسة المسؤولة عن التعليم باسم دائرة المعارف أو وزارة المعارف ثم أخذت اسم وزارة التربية والتعليم، لأن الرواد الأوائل الوطنيين في […]

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