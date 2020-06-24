2020/06/24 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع الثلاثي يؤكد ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع الثلاثي يؤكد ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).