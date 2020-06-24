حقوق الانسان ترد على الاشاعات: ضحايا كورونا يدفنون بكربلاء بصورة انسانية

2020/06/24 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في كربلاء ان الية دفن المتوفين بفيروس كورونا تتم وفق الشروط الشرعية وتعليمات وزارة الصحة، نافيا ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بأن الدفن في المقبرة عشوائي وبطريقة غير انسانية.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي لـ /المعلومة/، ان “مديرية بلدية كربلاء خصصت مقبرة خاصة لدفن الموتى المصابين بفيروس […]

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