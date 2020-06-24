الوكيل الفني لوزير الصحة يكشف سبب إبعاد المستشفيات والمختبرات الأهلية عن ملف كورونا

2020/06/24 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف وكيل وزير الصحة الفني، حازم الجميلي، اليوم الاربعاء، سبب عدم السماح للمختبرات والمستشفي...





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