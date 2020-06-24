2020/06/24 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ بغداد

توفي اليوم الاربعاء،(24 حزيران 2020)، لاعب منتخب العراق برفع الاثقال ونادي اربيل سابقا محمد ياسين ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة رباع عراقي سابق في السويد بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة رباع عراقي سابق في السويد بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).