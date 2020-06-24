نصائح هامة لمن يرتدون الكمامة الطبية أكثر من مرة بعد تعقيمها

2020/06/24 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يقوم بعض الناس بتعقيم الكمامات الطبية باستخدام الكحول أو المعقمات من أجل إعادة استخدامها أكثر من مرة، خاصة إذا كانوا يضطرون للخروج من منازلهم للذهاب إلى العمل أو قضاء بعض المصالح.ولكن هؤلاء الأشخاص لا يدركون أن هذه العادة شديدة الخطورة وقد يترتب عليها تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الذي يحاولون تجنبه في الأساس […]

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