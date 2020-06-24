فيروس كورونا ينال من رباع عراقي دولي برفع الاثقال

2020/06/24 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توفي الرباع العراقي الدولي محمد ياسين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.ياسين توفي في السويد، اثر اصابته بالفيروس الذي نال منه اليوم الأربعاء بعدما خضع للحجر الصحي خلال الفترة القليلة الماضية.ولعب ياسين لنادي أربيل وسبق ان توج بطلاً لآسيا وللعالم.ويعد ياسين هو رابع رياضي عراقي يتوفى بسبب فيروس كورونا […]

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