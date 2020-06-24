تيسير خالد يلقي كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان الجماهيري الحاشد في فصايل - تيسير خالد

2020/06/24 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_خالد شاركت جماهير غفيرة في مهرجان جماهيري حاشد في قرية فصايل بالأغوار ، لمواجهة مخططات الضم ، مساء اليوم الأربعاء ، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وقيادات فصائل العمل الوطني ووزراء ومحافظين ، وفعاليات الأغوار .



وسبق المهرجان اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة ، في مدرسة القرية ، وذلك للتأك ......





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