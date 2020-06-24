شركة صينية تجرب المرحلة الثالثة من لقاح كورونا في الإمارات

2020/06/24 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وافقت الإمارات العربية المتحدة على اختبار لقاح صيني جديد ضد فيروس كورونا تطوره شركة مملوكة للدولة.وقالت شركة “تشاينا ناشيونال بيوتك غروب كو China National Biotec Group Co”، ومقرها بكين، في بيان نشر على حساب WeChat الرسمي إنها مُنحت الموافقة يوم الثلاثاء لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على لقاحات كوفيد-19 في الإمارات، وفقاً لما ذكره موقع […]

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