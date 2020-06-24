وفاة بطل العراق وآسيا لحمل الأثقال إثر اصابته بكورونا

2020/06/24 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… توفي في السويد، اليوم الاربعاء، بطل العراق وآسيا لحمل الأثقال الرباع محمد ياسين، إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.وأفادت مصادر مقربة من الرباع العراقي الكوردي محمد ياسين، بدخوله المستشفى منذ اكثر من شهر في السويد، بعد اصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ياسين توفي، اليوم، بعد مضاعفات ألمت به.وشارك الراحل ياسين، كلاعب في […]

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