مصدر لـ” العهد نيوز”: وفاة طبيبة بكورونا في الشرقاط شمال صلاح الدين

2020/06/24 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر طبي ، اليوم الاربعاء، عن وفاة طبيبة بفيروس كورونا المستجد من قضاء الشرقاط شمال محافظ صلاح الدين وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” ان الطبيبة زينة عبد العزيز فارقت الحياة جراء اصابته بفيروس كورونا واضاف ، ان ” الطبيبة اخصائية في الامراض الباطنية والقلبية في القضاء”.

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