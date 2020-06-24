مقتل 12 داعشيا بعملية نوعية للجيش العراقي في جبال

2020/06/24 | 21:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الأربعاء، مقتل 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإر...

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