2020/06/24 | 21:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العتبتان الحسينية والعباسية، الاربعاء، إغلاقهما مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبتان الحسينية والعباسية تصدران بيانا بع انباء عن إغلاقهما) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبتان الحسينية والعباسية تصدران بيانا بع انباء عن إغلاقهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).