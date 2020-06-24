2020/06/24 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نجحت الصين على ما يبدو وبحسب ما تعلنه من السيطرة على الموجة الجديدة من وباء كوفيد 19 التي ضربت العاصمة بكين، حيث سخرت مواردها الهائلة بسرعة وقامت بإجراء اختبارات لنحو 2.5 مليون شخص خلال 11 يوماً.وبعد إصابة نحو 200 شخص في تفش جديد للوباء هذا الشهر في العاصمة، بدأت حدة الإصابات بالتراجع، حيث سجلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين تسيطر على تفشي كورونا بإجراء 2.4 مليون اختبار في 11 يوماً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين تسيطر على تفشي كورونا بإجراء 2.4 مليون اختبار في 11 يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).