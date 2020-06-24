“بومبيو”: إيران تواصل السماح لعناصر “القاعدة” الإقامة على أراضيها

2020/06/24 | 21:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحافي عرض فيه تقرير الوزارة السنوي بشأن جهود محاربة الإرهاب، حذّر وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، من «خطورة إلغاء حظر السلاح المفروض على #إيران».“بومبيو” قال، إن «إيران تواصل السماح لعناصر القاعدة الإقامة على…

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