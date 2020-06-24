الأزمة الاقتصادية زادت من السرقة والاحتيال في دمشق

2020/06/24 | 21:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للسلطات السورية بدمشق “وليد عبدللي”، أن انعكاسات الأزمة #الاقتصادية رفعت عدد جرائم #السرقة والاحتيال.وأضاف عبدللي، في تصريح لصحيفة (الوطن) أن «أكثر #الجرائم ارتكاباً في مدينة #دمشق هي التي…

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