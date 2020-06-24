بالصور..الشوارع خالية مع تشديد اجراءات حظر التجوال في ذي قار

2020/06/24 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..شددت شرطة محافظة ذي قار اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي في عموم مدن المحافظة منعا من انشار فيروس كورونا .وقال مصدر مطلع ان ” الاجهزة الامنية منعت حركة العجلات والافراد ، وقامت بغلق المحال التجارية ، والمقاهي ، والاماكن العامة ، وقطع الطرق الرئيسية والفرعية ، تنفيذا لقرارات خلية الازمة لمواجهة خطر […]

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