تسجيل 241 حالة شفاء من كورونا في ذي قار

2020/06/24 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ورئيس خلية الازمة ناظم الوائلي ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل 241 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة .وقال الوائلي في مؤتمر صحفي ان ” نتائج الفحوصات المختبرية اثبتت تماثل 241 حالة مصابة بكورونا للشفاء التام ، وان حالات الشفاء توزعت على اقضية ونواحي المحافظة “.ودعا […]

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