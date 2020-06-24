الصين تحذر اليابان من الوقوع ضحية للمخطط الجيوسياسي الأمريكي

2020/06/24 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعربت الصين عن معارضتها للخطة الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا بدأ تنفيذ هذه الخطة، محذرة اليابان.وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في بكين، إنه إذا مضى الجانب الأمريكي قدما في عملية النشر، […]

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