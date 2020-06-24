مستشفى سوق الشيوخ يوجه نداء استغاثة لتوفير قناني اوكسجين

2020/06/24 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجهت مديرة مستشفى سوق الشيوخ الدكتورة الصيدلانية عاتقة جياد ، اليوم الاربعاء ، نداء استغاثة للتبرع بتوفير قناني اوكسجين تحسبا للطوارىء .وقالت جياد ان ” عدد قناني الاوكسجين في المستشفى لا يلبي الحاجة المطلوبة بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا في القضاء “.واشارت الى ان ” استهلاك قناني الاوكسجين الليلة الماضية […]

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