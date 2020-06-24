كوردستان تسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/24 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل اربع وفيات، و216 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة في الاقليم وتلقته (المستقلة) اليوم بشأن فيروس كورونا المستجد COVID-19انها حجرت 125 جديدا ليضافوا الى 1276 شخصا موجود في الحجر في 31 مكانا مختلفا من بينهم 508 من اربيل و104 […]

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