حرائق نفايات ماتسمى بـ “قوات التحالف” تسبب حالات اختناق لسكان مناطق غرب الانبار

2020/06/24 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار اعلن مدير بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، الاربعاء، اخماد حريق نشب في مكب لرمي نفايات التحالف الدولي غربي الانبار، حيث تسبب ذلك بحدوث حالات اختناق في مناطق غرب الانبار.وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “حريقا نشب بصورة مفاجئة في مكب لرمي نفايات قوات التحالف الدولي في منطقة برشت غرب […]

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