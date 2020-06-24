2020/06/24 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر امني مسؤول بإقتحام مسلحين منزلا وسط العاصمة بغداد، وقيامهم بسرقة مبلغا قدره 107 ملايين دينار اضافة الى حفنة من الدولارات، ومصوغات ذهبية.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الاربعاء ان مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل ضابط برتبة عميد متقاعد ضمن منطقة “بارك السعدون” وقاموا بسرقة مبلغ قدره ١٠٧ ملايين دينار عراقي و٥٠٠٠ دولار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتحمون عميد عسكري ببغداد ويسرقون 107 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتحمون عميد عسكري ببغداد ويسرقون 107 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).