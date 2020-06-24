2020/06/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة سويدية من أصل عراقي: ستوكهولم بدأت بإيقاف المخصصات الممنوحة لمحتجزي رفحاء ستوكهولم – الزمان أكدت النائبة السويدية من أصل عراقي عبير السهلاني أن السويد بدأت فعلا بإيقاف مخصصات ورواتب الدولة السويدية إلى العراقيين المقيمين في السويد والذين يطلقون على أنفسهم محتجزي رفحاء في العراق والذين يتسلمون رواتب عدة غير شرعية وغير قانونية من كلا […]

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