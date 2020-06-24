2020/06/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب: الولايات المتحدة تحاول تفعيل الطائفية وضرب المؤسسات طائرات فرنسية تدّك مواقع لداعش في سامراء بغداد – قصي منذر قامت طائرات فرنسية امس بقصف أوكار لتنظيم داعش في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين امس .وقالت خلية الاعلام الامني في بيان الثلاثاء إنه (وفقاً لمعلومات استخبارية عراقية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف […]

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