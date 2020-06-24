2020/06/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأبيه إقتدى – شامل بردان الكلام سيكون بعكس معنى الشرف في بيت يمتدح عديا واباه حاتم طيء: بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم.كلما تذكرت انتسابنا لأدم، تذكرت ان عمنا قابيل قتل عمنا هابيل، وارتبك، بعد ان ادراكه فعلته، فعلمه الغراب الدفن، لكني لم اعرف لليوم ردة فعل ادام وحواء على […]

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