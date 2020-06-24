الموارد المائية توجه باستخدام المباني المقامة في مرسى زوارق الاصلاح والفهود بذي قار للحجر الصحي

2020/06/24 | 22:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاربعاء، باستخدام المباني المقامة في مرسى زوارق الاصلاح والفهود بذي قار للحجر الصحي.وقالت الوزارة في بيان ان "الوزير وجه باستخدام المباني المقامة في مرسى زوارق الاصلاح والفهود في محافظة ذي قار لأغراض الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، دعما من الوزارة لأسناد عمل دائرة صحة ذي قار بعد زيادة عدد الأصابات بهذا الوباء".

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