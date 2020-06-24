عقوبات أمريكية على خمسة إيرانيين نقلوا شحنات نفط إلى فنزويلا

2020/06/24 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن واشنطن تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأعلن بومبيو فرض عقوبات أميركية على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط لفنزويلا.وفي هذا السياق اعتبر بومبيو أن “الشعب في فنزويلا يحارب من أجل الحريات” […]

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