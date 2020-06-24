مصدر امني لـ”العهد نيوز”: انطلاق حملة امنية واسعة النطاق لتفتيش مناطق صحراء الانبار الغربية

2020/06/24 | 22:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،اليوم الاربعاء، عن انطلاق حملة امنية واسعة النطاق للتفتيش مناطق صحراء الانبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرمي داعش.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية واسعة استهدفت المناطق الصحراوية لقضاء الرطبة غربي الانبار، بحثا عن خلايا لمجرمي داعش […]

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