رئيس مركز دراسات لـ”العهد”: اجراءات الكاظمي هي للحفاظ على منصبه فقط

2020/06/24 | 22:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد رئيس مركز أفق للدراسات السياسية جمعة العطواني، اليوم الاربعاء، ان الكاظمي يتخذ اجراءات للحفاظ على منصبه فقط.وقال العطواني في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان ، “حكومتا بغداد والاقليم لا تحترمان والحكومة تتعاطى مع الاقليم بنفس طريقة تعاطيها مع الكويت القانون”.وبين، ” مطالبة الكرد ب12% من الاقتراض امر ليس مستغربا […]

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