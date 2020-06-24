وزير المالية يتعهد بحماية رواتب المتقاعدين والدخل المحدود ويؤكد هي “خطاً أحمر”

2020/06/24 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تعهد نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي بالتزام حماية رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود، عاداً إياها “خطاً أحمر”.وقال علاوي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر، ولا يمكن المساس برواتبهم ومخصصاتهم، اضافة الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة الذين يقعون تحت مسؤولية الدولة […]

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