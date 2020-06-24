بالفيديو.. شاب يعاتب الجهات الصحية بسبب رفضها توفير سيارة اسعاف لنقل جثمان أبيه المتوفي بكورونا

2020/06/24 | 22:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد مقطع فيديو يظهر وفاة رجل كبير بالعمر في بغداد بمنطقة "الشعب" عند الساعة الثالثة صباحاً فجر اليوم بعد أصابته بفيروس كورونا.ويظهر فيه المتحدث وهو أبن المتوفي، يعاتب الجهات الصحية التي رفضت توفير سيارة اسعاف أو تدخل لنقل الجثمان الى الطب العدلي لإكمال إجراءات الدفن.

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