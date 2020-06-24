وفاة بطل العراق وآسيا برفع الاثقال بفيروس كورونا

2020/06/24 | 22:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أفاد مصدر طبي، الأربعاء، بوفاة بطل العراق واسيا لحمل الاثقال، الرباع محمد ياسين، إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد في السويد.وقال المصدر، إن "بطل العراق واسيا لحمل الاثقال، الرباع العراقي الكردي، محمد ياسين، توفي اليوم الأربعاء، اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد".وأضاف، ان "الراحل ياسين، دخل المستشفى منذ اكثر من شهر في السويد، بعد اصابته بالفيروس".

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