كورونا يقسو على الرياضيين العراقيين وينهي حياة لاعب بعد إصابته بالفيروس

2020/06/24 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نعى نادي أربيل الرياضي في بيان رسمي، الرباع العراقي محمد ياسين، الذي وافته المنية اليوم الاربعاء في السويد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.وجاء في بيان لنادي أربيل الرياضي: “نيابة عن رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي، نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى الوسط الرياضي وعائلة الفقيد محمد […]

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