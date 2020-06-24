ديالى تدعو وزارة النفط لفتح تحقيق عاجل بعد تعطيل عشرات المركبات ببعقوبة

2020/06/24 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى دعا مسؤول حكومي في ديالى، وزارة النفط الى فتح تحقيق عاجل في كارثة تسببت في تعطيل عشرات المركبات ببعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عشرات المركبات تعطلت بسبب رداءه وقود احدى اهم المحطات الحكومية ببعقوبة بسبب وجود مياه في مادة البانزين وفق شكاوي السائقين بشكل اثار امتعاض شعبي […]

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