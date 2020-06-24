مجتمع الميم وإنكسار ألوان القزح - حجاج نايل

2020/06/24 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حجاج_نايل لم يكن انتحار الناشطة سارة حجازي، مثيرا للقلق ومجددا للتسأولات الحائرة حول الحريات الفردية وحرية العقيدة في مصر فقط ، بل كان موتها بهذه الطريقة القاسية فاتحة للتسأولات حول كل شي في حياتنا ، قضية التعايش والاختلاف ، قضايا التسامح والثقافة والتاريخ والسياسة والاوضاع المعيشية والاديان والاخر والمستقبل ، ليس في مصر فقط ، بل في حزمة جغرافية كبيرة ، وهي دول الحضارة الاسلامية ، وفق ما اطلق عليه صموئيل ......





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