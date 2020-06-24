يحدث في العراق.. مواطن يجبر قطار على الوقوف والانتظار لسبب غريب(فيديو)

2020/06/24 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم مواطن على إيقاف سيارته على سكة قطار وعرقلة حركة القطار وإجباره على الوقوف والانتظار، لحين قدوم الشخص لإخراج سيارته.وتداول هذا المقطع، رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستغراب مما يحدث في العراق، بحيث أصبح التجاوز على سكة قطار، التي هي من المفترض عدم التجاوز عليها أو وضع أجسام غريبة عليها لانها مخصصة […]

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