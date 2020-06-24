2020/06/24 | 22:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسجد روما الكبير يفتح أبوابه أمام 200 شخص لصلاة الجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجد روما الكبير يفتح أبوابه أمام 200 شخص لصلاة الجمعة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسجد روما الكبير يفتح أبوابه أمام 200 شخص لصلاة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).