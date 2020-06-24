الكاظمي يعلن عزم حكومته تفعيل التعاون مع الأردن على نحو سريع

2020/06/24 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عزم حكومته تفعيل التعاون مع الأردن على نحو سريع لمواجهة التحديات وخاصة في مجال مكافحة جائحة كورونا.وقال بيان عن مكتب الكاظمي وتلقته (المستقلة) جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي وصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية.مشيرا الى إن الصفدي “نقل إلى […]

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