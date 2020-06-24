مصرع قيادي في تنظيم “أنصار التوحيد” بغارة جوية للتحالف الدولي شرقي إدلب

2020/06/24 | 22:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة أدلب مساء اليوم الأربعاء استهداف سيارة عسكرية كان يقودها أحد الشخصيات القيادية في التنظيمات (الإسلامية)، أثناء مرورها على الطريق الواصلة بين #بنش و #إدلب، ما أدى إلى دمارها بشكل كامل ومصرع من فيها.…

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