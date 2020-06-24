اربيل تجتمع لحسم مسألة تعطيل الدوام او فرض الحظر

2020/06/24 | 22:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تجتمع غرفة العمليات لمكافحة فيروس كورونا في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان غدا الخميس لمناقشة قرار وزارة داخلية اقليم كوردستان واتخاذ ما يلازم حوله.

تتمة..

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