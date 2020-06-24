حالات التعافي من كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص


حالات التعافي من كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص
2020/06/24 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا
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