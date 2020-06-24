2020/06/24 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، توفر رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري، لافتة الى ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت لحين اقرارها بقانون.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان ” قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم يطبق لهذا العام فقط، ونطمئن الموظفين بأن رواتبهم ستؤمن هذا الشهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تؤكد توفير رواتب الموظفين للشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تؤكد توفير رواتب الموظفين للشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).