2020/06/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران مستعدة لإقامة مدن صناعية مشتركة داخل العراق بغداد تبحث مع عمّان تبادل الخبرات الطبية للحد من تفشي كورونا بغداد – عبد اللطيف الموسوي اكد رئيس الجهورية برهم صالح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين العراق والأردن .وبدأ الصفدي امس الأربعاء، زيارة رسمية إلى العراق، يناقش خلالها العلاقات الثنائية، […]

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