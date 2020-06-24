2020/06/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يناقش مع السفير البريطاني تأسيس بنك إفتراضي التربية: إمتحانات السادس الإعدادي في 9 آب بغداد- ساري تحسين اكدت وزارة التربية ان امتحانات السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان امس انه (لا توجد حتى الآن مقترحات بشأن امتحانات مرحلة السادس الإعدادي)، لافتا إلى أن (الامتحانات ستجرى بموعدها المحدد […]

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