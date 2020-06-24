شرطة نينوى تلقي القبض على ابرز تجار مخدرات في الموصل

2020/06/24 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكدت قيادة شرطة نينوى، ان قوة مشتركة من مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام تمكنت وبعد ورود معلومات دقيقة وبعد حصول تبادل اطلاق نار، من القاء القبض على ابرز تاجر مخدرات في مدينة الموصل الذي يدعى ( ن ح ا ش ).واضافت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم […]

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